Le Paris des Alchimistes – visite ésotérique

En suivant votre guide Guillaume, conteur et hypnotiseur, vous apprendrez comment trouver la pierre philosophale, décrypter la langue des oiseaux et opérer la transmutation de l’âme et du cœur. Vous découvrirez les secrets inscrits dans le verre et dans la pierre des plus anciens bâtiments de Paris.

Cette visite vous dévoilera l’histoire des alchimistes, ces magiciens des temps anciens qui ont inspiré de grandes œuvres, de Victor Hugo à Harry Potter. Apprentis alchimistes, suivez le chemin initiatique tracé jadis par Nicolas Flamel, et laissez-vous conter les enseignements philosophiques de Maître Albert dans le Quartier Latin. Tel Saint Michel, apprenez à maîtriser le dragon, la part sombre qui sommeille en vous. Laissez-vous entraîner dans une quête ésotérique, philosophique et passionnante, pleine d’histoire et de magie.

Depuis l’Egypte ancienne, des mystères du Moyen-Age et jusqu’à nos jours, Paris est un haut-lieu de la magie et des sciences occultes.

Le samedi 14 mars 2026

de 15h00 à 17h15

Le samedi 07 février 2026

de 15h00 à 17h00

Le samedi 31 janvier 2026

de 15h00 à 17h00

payant 21€/pers Public jeunes et adultes. A partir de 114 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-31T16:00:00+01:00

fin : 2026-03-14T18:15:00+01:00

Date(s) : 2026-01-31T15:00:00+02:00_2026-01-31T17:00:00+02:00;2026-02-07T15:00:00+02:00_2026-02-07T17:00:00+02:00;2026-03-14T15:00:00+02:00_2026-03-14T17:15:00+02:00



https://www.sous-les-paves.com/produit/paris-cite-alchimique/ contact@sous-les-paves.com https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

