Le Paris des sorcières – visite insolite dans le Marais

Le Paris des sorcières – visite insolite dans le Marais vendredi 26 septembre 2025.

Partez à la rencontre de nombreux personnages qui ont marqué l’Histoire de Paris. Ainsi vous découvrirez les destins extraordinaires de Jeanne la Cordelière, qui pouvait retrouver miraculeusement un objet perdu ou volé, mais aussi de mages venus au secours du roi fou Charles VI, ou encore de diseuses de bonne aventure et tireuses de cartes, ainsi que des terribles empoisonneuses aux rites satanistes. Toutes ces sorcières ont un funeste point commun : elles connurent une fin tragique.

Et gare à vous, il est fort probable que vous croisiez le Diable, indissociable de la sorcière, lors de votre balade !

Hugo, passionné par le sujet, posera un regard critique sur ces personnages insolites, de la création de leur image maléfique à leur procès et disparition sur le bûcher.

Une déambulation dans le vieux Paris, à l’affût de son architecture atypique et de ses lieux encore tenus secrets, qui réjouira petits et grands !

Des sorcières à Paris ? Dans les contes de fées, nous direz-vous. Et pourtant elles ont bien foulé les pavés de notre belle capitale, au Moyen Âge comme à la Renaissance ou au siècle du Roi Soleil.

Le samedi 01 novembre 2025

de 14h30 à 16h15

Le dimanche 30 novembre 2025

de 14h30 à 16h15

Le dimanche 12 octobre 2025

de 14h30 à 16h15

Le vendredi 26 septembre 2025

de 19h00 à 19h45

payant

18€/pers

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

https://www.sous-les-paves.com/produit/le-paris-des-sorcieres-visite/ contact@sous-les-paves.com https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr