Le Pari(s) du sans alcool revient ! QJ – Quartier Jeunes Paris

Le Pari(s) du sans alcool revient ! QJ - Quartier Jeunes Paris

Le Pari(s) du sans alcool revient ! QJ – Quartier Jeunes Paris lundi 26 janvier 2026.

Au programme :

  • Découverte des lauréats du concours du meilleur mocktail, imaginé par les étudiantes et étudiants des lycées hôteliers et les clubs parisiens engagés dans la charte « Fêtez Clairs »
  • Dégustation de cocktails sans alcool, créatifs et ultra-savoureux
  • Ambiance festive et conviviale, pour trinquer autrement

Un événement festif et engagé qui met à l’honneur les alternatives
sans alcool et propose de repenser la fête
à Paris : plus libre, plus créative, plus feel good.

Affiche de l'évènement

Que tu participes ou non au Dry January / Défi de janvier, viens célébrer une nouvelle façon de faire la fête !
Le lundi 26 janvier 2026
de 17h30 à 19h00
gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-26T18:30:00+01:00
fin : 2026-01-26T20:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-26T17:30:00+02:00_2026-01-26T19:00:00+02:00

QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre  75001 Paris


Afficher la carte du lieu QJ – Quartier Jeunes et trouvez le meilleur itinéraire