Le Pari(s) du sans alcool revient ! QJ – Quartier Jeunes Paris

Au programme :

Découverte des lauréats du concours du meilleur mocktail , imaginé par les étudiantes et étudiants des lycées hôteliers et les clubs parisiens engagés dans la charte « Fêtez Clairs »

, imaginé par les étudiantes et étudiants des lycées hôteliers et les clubs parisiens engagés dans la charte « Fêtez Clairs » Dégustation de cocktails sans alcool , créatifs et ultra-savoureux

, créatifs et ultra-savoureux Ambiance festive et conviviale, pour trinquer autrement

Un événement festif et engagé qui met à l’honneur les alternatives

sans alcool et propose de repenser la fête

à Paris : plus libre, plus créative, plus feel good.

Que tu participes ou non au Dry January / Défi de janvier, viens célébrer une nouvelle façon de faire la fête !

Le lundi 26 janvier 2026

de 17h30 à 19h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-26T18:30:00+01:00

fin : 2026-01-26T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-26T17:30:00+02:00_2026-01-26T19:00:00+02:00

QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris



Afficher la carte du lieu QJ – Quartier Jeunes et trouvez le meilleur itinéraire

