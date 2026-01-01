Le Pari(s) du sans alcool revient ! QJ – Quartier Jeunes Paris
Au programme :
- Découverte des lauréats du concours du meilleur mocktail, imaginé par les étudiantes et étudiants des lycées hôteliers et les clubs parisiens engagés dans la charte « Fêtez Clairs »
- Dégustation de cocktails sans alcool, créatifs et ultra-savoureux
- Ambiance festive et conviviale, pour trinquer autrement
Un événement festif et engagé qui met à l’honneur les alternatives
sans alcool et propose de repenser la fête
à Paris : plus libre, plus créative, plus feel good.
Que tu participes ou non au Dry January / Défi de janvier, viens célébrer une nouvelle façon de faire la fête !
Le lundi 26 janvier 2026
de 17h30 à 19h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris
