Le Paris gallo-romain : au temps de Lutèce

Au départ de la Seine, nous emprunterons le « Cardo Maximus », première voie romaine, et cheminerons ensemble à la découverte du Panthéon, ancien Forum et cœur battant de la ville gallo-romaine autour duquel la ville fut construite.

Nous bifurquerons ensuite place de la Sorbonne vers les Thermes de Cluny à la découverte de la vie quotidienne des habitants de Lutèce.

Notre déambulation se terminera aux Arènes de Lutèce, dont nous évoquerons le rôle lorsque la ville et ses habitants fuirent les hordes de barbares moustachus casqués armés de haches et bien déterminés à en découdre…

Partez à la recherche des vestiges du grand empire romain, au temps où Paris s’appelait Lutèce, la ville de boue comme la surnommait Jules César. C’est d’ailleurs au-dessus de ces fondations que s’est peu à peu construit le Paris que nous connaissons encore aujourd’hui.

Le samedi 11 avril 2026

de 14h30 à 16h15

Le samedi 28 février 2026

de 14h30 à 16h15

payant

18€/pers

Tout public. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-28T15:30:00+01:00

fin : 2026-04-11T19:15:00+02:00

Date(s) : 2026-02-28T14:30:00+02:00_2026-02-28T16:15:00+02:00;2026-04-11T14:30:00+02:00_2026-04-11T16:15:00+02:00



