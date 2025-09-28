Le Paris secret des Templiers – visite guidée

Qui étaient-ils ? Où vivaient-ils ? Quels étaient leurs rites secrets et leurs pratiques ? Qu’est devenu leur trésor ? Pourquoi se sont-ils fait arrêter à Paris le vendredi 13 octobre 1307 ? Le dernier Grand Maître a-t-il vraiment maudit les rois de France sur le bûcher ? Les Francs-Maçons sont-ils les héritiers des Templiers ?

Cette visite est une véritable enquête et reconstitution de l’histoire prestigieuse de l’Ordre à Paris et dans le monde. Vous découvrirez les discrets restes de leur présence dans le quartier du #Temple, puis retracerez leur procès, des Archives nationales au mémorial de leur exécutions sur l’île de la Cité. Appuyée de nombreux documents et visuels, c’est une véritable épopée au cœur du Paris médiéval qui vous attend.

Les Templiers et l’Ordre du Temple. Qui n’est pas fasciné à l’évocation de ces mystérieux chevaliers des croisades au destin tragique ? Bien des choses ont été relatées à leur sujet, jusqu’à alimenter les fantasmes les plus fous ou déclencher de véritables chasses au trésor.

payant 21€/pers Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

