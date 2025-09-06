Le ParisOFFestival : des spectacles gratuits à voir en famille ! Théâtre 14 PARIS

Le ParisOFFestival : des spectacles gratuits à voir en famille ! Théâtre 14 PARIS samedi 6 septembre 2025.

Le Théâtre 14 vous donne rendez-vous le 6 septembre au ParisOFFestival, dans le 14e arrondissement.

Pour cette 6e édition, les alentours de la Porte de Vanves se transforment en village-théâtre à ciel ouvert afin d’accueillir des dizaines de propositions artistiques.

Au programme : cirque, théâtre, lectures, ateliers, concert, buvette, barbe à papa… et dévoilement de la saison du Théâtre 14, en karaoké bien sûr !

En plein air et 100% gratuit !

Découvrez le programme !

Spectacles, ateliers parents-enfants, barbe à papa, fêtons la rentrée ensemble.

Le samedi 06 septembre 2025

de 11h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Date(s) : 2025-09-06T11:00:00+02:00_2025-09-06T23:00:00+02:00

Théâtre 14 Rue Prévost-Paradol 75014 PARIS

https://www.theatre14.fr/index.php/parisoffestival-2025 +33145454977 billetterie@theatre14.fr