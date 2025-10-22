Le Part’Âge ensorcelé Espace de Vie Sociale Le Part’Âge Saint-Just-Malmont

Le Part’Âge ensorcelé Espace de Vie Sociale Le Part’Âge Saint-Just-Malmont mercredi 22 octobre 2025.

Le Part’Âge ensorcelé

Espace de Vie Sociale Le Part’Âge 21 rue du centre Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-22 12:00:00

2025-10-22

Frissons et rires à partager en famille !



Venez vivre un Halloween amusant et festif au Part’Âge.

Au programme ateliers créatifs, jeux rigolos et goûter gourmand.



Déguisements ou accessoires bienvenus !

Espace de Vie Sociale Le Part’Âge 21 rue du centre Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 25 36 lepartage@loire-semene.fr

English :

Thrills and laughter for the whole family!



Come and enjoy a fun and festive Halloween at Part’Âge.

On the program: creative workshops, fun games and a gourmet snack.



Disguises and accessories welcome!

German :

Gänsehaut und Lachen für die ganze Familie!



Erleben Sie ein lustiges und festliches Halloween im Part’Âge.

Auf dem Programm stehen kreative Workshops, lustige Spiele und ein leckerer Imbiss.



Verkleidungen oder Accessoires sind willkommen!

Italiano :

Brividi e risate per tutta la famiglia!



Venite a trascorrere un Halloween divertente e festoso a Part’Âge.

In programma: laboratori creativi, giochi divertenti e una merenda gourmet.



Travestimenti e accessori sono benvenuti!

Espanol :

Emociones y risas para toda la familia



Ven a disfrutar de un Halloween divertido y festivo en Part’Âge.

En el programa: talleres creativos, juegos divertidos y una merienda gourmet.



Se admiten disfraces y accesorios

