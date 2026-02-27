Le Parvis Conférence la marche comme remède aux maux av Louis Sallenave Pau

Le Parvis Conférence la marche comme remède aux maux

av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

JUSTINE et ROMAIN BRÈS La marche comme remède aux maux

Traverser la France à pied par la diagonale du vide , avec un bébé de 3 mois. C’est l’aventure dans laquelle Justine et Romain se sont lancés en 2024 et qu’ils relatent dans un récit de voyage, un récit de vie Une famille en chemin. Pourquoi un couple de trentenaires, vivant à Paris une existence trépidante, choisit de partir des mois sur les routes, de s’exposer aux éléments et à la précarité avec leur nouveau-né ? Comment la marche et l’écriture deviennent pour eux une thérapie ? Comment la diagonale du vide s’est relevée comme étant une ligne de vie ? De ces sujets et de leurs expériences, Romain et Justine Brès vous invitent à causer, lors de cette conférence. .

av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 80 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Parvis Conférence la marche comme remède aux maux

L’événement Le Parvis Conférence la marche comme remède aux maux Pau a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Pau