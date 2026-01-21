Le Parvis Conférence Nos intestins: clé de notre longévité av Louis Sallenave Pau
Le Parvis Conférence Nos intestins: clé de notre longévité av Louis Sallenave Pau samedi 31 janvier 2026.
Le Parvis Conférence Nos intestins: clé de notre longévité
av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : 2026-01-31
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
ALEXANDRE RICHARD
NOS INTESTINS CLÉ DE NOTRE LONGÉVITÉ
Comme le disait Hippocrate, le père de la médecine on peutfaire de notre alimentation notre première médecine .
En réalité, bien manger ne suffit pas! Nous ne sommes pas ce que l’on mange, mais ce que nous digérons.
L’intestin et l’ensemble de notre système digestif jouent un rôle de premier ordre dans notre bonne ou moins bonne santé, ils influencent toutes nos fonctions, du système hormonal en passant par l’immunité, l’équilibre neuropsychique, la prévention des maladies de civilisation, la santé cardiovasculaire…
Cette conférence permettra de mettre en lumière comment l’intestin et le microbiote nous permettent d’être en pleine
santé ou au contraire de favoriser l’apparition de troubles et de maladies. Vous y trouverez des clés concrètes pour optimiser votre santé intestinale, et par voie de conséquence votre qualité .
av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
