Le Parvis Dédicace avec MOJTABA KHARGHANIAN av Louis Sallenave Pau

Le Parvis Dédicace avec MOJTABA KHARGHANIAN

av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Abel Acte 1

Mojtaba Kharghanian est un auteur franco-iranien né à Téhéran en 1986 et installé en France depuis l’adolescence. Titulaire d’un Master en Génie des Matériaux obtenu à l’Université de Pau (UPPA), il a d’abord suivi un parcours

scientifique avant de se consacrer à l’écriture.

Passionné de mythologies, de sciences et de spiritualité, il est l’auteur de la saga fantasy ABEL.

Son univers mêle différentes cultures, réflexions philosophiques, sociétales et aventures épiques accessibles à un large public. .

English : Le Parvis Dédicace avec MOJTABA KHARGHANIAN

