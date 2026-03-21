Le Parvis fête Pâques

Au programme :

Une chasse aux œufs avec livret d’énigmes, des ateliers DIY sur inscription, un espace de peinture sur œuf XXL en libre accès et la déambulation de trois échassiers lapins géants. De quoi partager un moment en famille ou entre amis, explorer le quartier autrement et tenter de repartir avec de délicieux chocolats de Pâques.

Chasse aux œufs, ateliers créatifs et lapins géants au cœur du quartier

Participer à la chasse aux œufs organisée sur la place de La Défense, sans inscription préalable. Il suffira de récupérer son livret d’énigmes sur place, puis de se lancer dans l’aventure pour résoudre les défis, explorer le quartier et tenter de remporter de nombreux chocolats.

Mercredi 1er et samedi 4 avril de 12h à 18h – Place de La Défense – Gratuit

Prendre part aux ateliers DIY spécialement pensés pour les enfants, afin de créer de jolies décorations de Pâques et repartir avec leurs créations. Un espace de peinture sur œuf XXL sera également proposé en libre accès pour permettre aux plus jeunes de laisser parler leur imagination autour d’un œuf géant à décorer.

Inscriptions sur archie.parisladefense.com

Mercredi 1er et samedi 4 avril de 12h à 18h – Place de La Défense – Gratuit

Assister à la déambulation de trois échassiers lapins géants : ils animeront le quartier à plusieurs reprises dans la journée. Une parenthèse poétique et festive, idéale pour faire une pause en plein air, prendre des photos et plonger dans un univers enchanté !

Mercredi 1er et samedi 4 avril à 13h / 15h / 17h - Place de La Défense - Gratuit

Pensées pour émerveiller les plus jeunes, ces animations feront de Paris La Défense un terrain de jeu à ciel ouvert, entre activités créatives, moments gourmands et rencontres insolites. À vos Pâques, prêts, partez !

À vos Pâques, prêts, partez !

À l’occasion de Pâques, Paris La Défense donne rendez-vous aux familles et aux visiteurs pour deux après-midis festifs, ludiques et gourmands sur la place de La Défense. Les mercredi 1er et samedi 4 avril 2026, petits et grands pourront profiter d’animations gratuites imaginées pour célébrer l’arrivée du printemps

Le samedi 04 avril 2026

de 12h00 à 18h00

Le mercredi 01 avril 2026

de 12h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-01T15:00:00+02:00

fin : 2026-04-04T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-01T12:00:00+02:00_2026-04-01T18:00:00+02:00;2026-04-04T12:00:00+02:00_2026-04-04T18:00:00+02:00



https://www.parisladefense.com/fr/programme/agenda/animations-paques-2026



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