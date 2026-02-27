Le Parvis Rencontre avec BERNARD MANCIET av Louis Sallenave Pau

Le Parvis Rencontre avec BERNARD MANCIET

Soirée autour d’un texte inédit de BERNARD MANCIET

C’est un Manciet surprenant que nous révèle le plus volumineux de ses manuscrits délaissés La Tentation de saint Antoine.

Sur la chemise qui conserve le texte figure le titre La tentacion deugran St Antòni. Mais le texte, lui, est en français, avec des passages entièrement ou partiellement en occitan. Sous l’aspect d’une épopée boiteuse (onze chants) le poème se présente comme le récit halluciné et pour partie autobiographique d’une série de tentations ne plus croire, se suicider, renoncer à l’écriture vécues par un sujet sur fond de catastrophes historiques du xxe siècle. .

