Le Parvis Rencontre avec CHARLES DANTZIG av Louis Sallenave Pau

Le Parvis Rencontre avec CHARLES DANTZIG

av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau Pyrénées-Atlantiques

CHARLES DANTZIG Inventaire de la basse période (Grasset)

La marée remontera-t-elle ou la tyrannie nous entraînera-telle par le fond ?

Le monde occidental vit un moment à la fois piteux et menaçant.

Ce moment, Charles Dantzig l’appelle la Basse Période. Basse, comme il y a marée basse ; période, parce que les choses n’ont pas encore suffisamment duré pour pouvoir être qualifiées d’époque. Nous pensions les barbares à l’extérieur. Quel

optimisme. Ils sont à l’intérieur, et à l’oeuvre. La réaction la plus glaciale est au pouvoir dans bien des pays, souvent portée par une alliance entre des milliardaires et une partie de l’électorat qu’ils ont enragée. Cet Inventaire établit l’accumulation des faits anciens et récents qui, joints à cette volonté de conspirateurs en plein jour, sont devenus des causes l’injure institutionnalisée, l’abandon du droit au profit de la force .

