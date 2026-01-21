Le Parvis Rencontre avec Charles Pépin av Louis Sallenave Pau
av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-05
2026-02-05
CHARLES PÉPIN
Où trouver la force ? Et autres questions existentielles (Allary éditions)
Faut-il être méchant pour réussir ? Doit-on avoir peur de la routine ? Peut-on changer les gens ? L’herbe est-elle plus verte ailleurs ? Quand sommes-nous vraiment libres ? La jalousie est-elle une preuve d’amour ?
Depuis près de trente ans, Charles Pépin est interrogé par ses élèves, ses auditeurs, ses lecteurs. Ils n’ont pas le même âge, ne viennent pas du même milieu, n’ont pas reçu la même éducation, mais toutes leurs questions proviennent d’un vécu, parfois à vif. Et toutes attendent des réponses, aussi concises et utiles que possible .
av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 80 89
