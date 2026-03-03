Le Parvis Rencontre avec CHRISTINE OCKRENT av Louis Sallenave Pau

Le Parvis Rencontre avec CHRISTINE OCKRENT

av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau Pyrénées-Atlantiques

2026-03-05

fin : 2026-03-05

2026-03-05

Le Trump de A à Z (Denoël)

Un an après l’élection de Donald Trump, Christine Ockrent nous aide à décrypter ce personnage qui rebat les cartes de la

politique mondiale.

Parlez-vous le Trump ? Cet abécédaire très documenté et plein d’esprit étudie la façon dont il tord les mots pour tordre le

monde. Donald Trump termine à peine la première année de son second mandat, et déjà il touche à son ambition ultime s’inscrire dans l’histoire des États-Unis comme le champion d’une révolution culturelle et politique. Il mène sa présidence comme une entreprise dont il serait à la fois le propriétaire et le patron charismatique, incontesté, invincible. Le tour de force est remarquable. Quel est le dessein, où est la cohérence sinon les dérives d’une ambition autocratique ? Autant de questions superflues face à un personnage désormais affranchi de toute forme d’inhibition… .

av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 80 89

Le Parvis Rencontre avec CHRISTINE OCKRENT

