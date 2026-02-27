Le Parvis Rencontre avec ELISABETH ROUDINESCO av Louis Sallenave Pau
Le Parvis Rencontre avec ELISABETH ROUDINESCO
av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau Pyrénées-Atlantiques
ELISABETH ROUDINESCO Le divan des femmes (Seuil)
L’histoire de la psychanalyse racontée du point de vue des femmes, par la meilleure spécialiste du domaine, traduite dans
le monde entier.
Épouses ou amantes des hommes qui, autour de Freud, composèrent le premier cercle des pionniers de la psychanalyse,
les femmes durent batailler ferme pour se faire une place dans un univers qui n’avait pas été conçu pour elles, et pour s’y
imposer progressivement, par la suite, comme cheffes d’écoles et créatrices de nouvelles approches de l’inconscient. .
av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 80 89
