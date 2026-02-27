Le Parvis Rencontre avec ELISABETH ROUDINESCO av Louis Sallenave Pau

Le Parvis Rencontre avec ELISABETH ROUDINESCO

Pau Pyrénées-Atlantiques

2026-04-09

ELISABETH ROUDINESCO Le divan des femmes (Seuil)

L’histoire de la psychanalyse racontée du point de vue des femmes, par la meilleure spécialiste du domaine, traduite dans

le monde entier.

Épouses ou amantes des hommes qui, autour de Freud, composèrent le premier cercle des pionniers de la psychanalyse,

les femmes durent batailler ferme pour se faire une place dans un univers qui n’avait pas été conçu pour elles, et pour s’y

imposer progressivement, par la suite, comme cheffes d’écoles et créatrices de nouvelles approches de l’inconscient. .

