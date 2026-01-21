Le Parvis Rencontre avec François Dubet av Louis Sallenave Pau

Le Parvis Rencontre avec François Dubet

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

2026-02-10

FRANÇOIS DUBET

Le mépris, émotion collective, passion politique (le Seuil)

Chacun se sent méprisé et méprise à son tour ceux qui mériteraient ce mépris. Comment expliquer et endiguer –

la force de cette émotion ?

Pas une grève, pas une mobilisation, pas un sondage qui ne dénonce le mépris des dirigeants ou des élites. Ce

sentiment existe chez les plus discriminés, mais pas seulement.

Des enseignants aux gilets jaunes, des groupes entiers se sentent dédaignés, ignorés, regardés de haut. .

av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 80 89

