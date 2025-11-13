Le Parvis Rencontre avec Gilles Legardinier av Louis Sallenave Pau
Le Parvis Rencontre avec Gilles Legardinier av Louis Sallenave Pau jeudi 13 novembre 2025.
Le Parvis Rencontre avec Gilles Legardinier
av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-13
fin : 2025-11-13
2025-11-13
GILLES LEGARDINIER
La compagnie des heureux hasards (Flammarion)
Dédicace uniquement.
Réservation obligatoire (limitée à 60 inscriptions.)
5 créneaux horaires
15h 16h 16h 17h
17h 18h 18h 19h
19h 19h30 .
av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 80 89
