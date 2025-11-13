Le Parvis Rencontre avec Gilles Legardinier av Louis Sallenave Pau

Le Parvis Rencontre avec Gilles Legardinier

av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-13

2025-11-13

GILLES LEGARDINIER

La compagnie des heureux hasards (Flammarion)

Dédicace uniquement.

Réservation obligatoire (limitée à 60 inscriptions.)

5 créneaux horaires

15h 16h 16h 17h

17h 18h 18h 19h

19h 19h30 .

av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 80 89

