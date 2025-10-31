Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Parvis Rencontre avec Jakuta Alikavazovic av Louis Sallenave Pau jeudi 11 décembre 2025.

av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-11

JAKUTA ALIKAVAZOVIC
Au grand jamais (Gallimard)

Un roman virtuose et saisissant sur les non-dits familiaux et les refuges que l’on peut offrir à ce qui est perdu.
On grandit autant dans un pays, dans un foyer, que dans certaines histoires. Mais ces histoires ne sont pas toutes égales. Il y en a une qui prend le dessus. Ce peut être la plus douloureuse. Ce peut être la plus séduisante. Une chose est sûre ce n’est pas toujours la plus vraie.   .

av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 80 89 

