Le Parvis Rencontre avec Jakuta Alikavazovic av Louis Sallenave Pau

Le Parvis Rencontre avec Jakuta Alikavazovic
Gratuit
JAKUTA ALIKAVAZOVIC
Au grand jamais (Gallimard)
Un roman virtuose et saisissant sur les non-dits familiaux et les refuges que l’on peut offrir à ce qui est perdu.
On grandit autant dans un pays, dans un foyer, que dans certaines histoires. Mais ces histoires ne sont pas toutes égales. Il y en a une qui prend le dessus. Ce peut être la plus douloureuse. Ce peut être la plus séduisante. Une chose est sûre ce n’est pas toujours la plus vraie. .
av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 80 89
