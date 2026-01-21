Le Parvis Rencontre avec Marc Weitzmann av Louis Sallenave Pau

Le Parvis Rencontre avec Marc Weitzmann

av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

MARC WEITZMANN

La part sauvage (Grasset)

Le drame d’un pays raconté à travers l’oeuvre et l’amitié d’un deses plus grands écrivains.

Philip Roth est mort le 22 mai 2018. J’avais fait sa connaissance presque vingt ans plus tôt, en 1999 vingt années qui de Jérusalem à New York et Paris, avaient vu le monde global exploser, la haine et le populisme tout submerger et ma propre vie basculer, mais durant lesquelles nous étions devenus amis. Il avait tenu dans ma vie comme dans celle de ses lecteurs le rôle de refuge mental et de boussole.

Et maintenant qu’il était en train de mourir, le pays qui lui avait fourni la matière première de ses livres était détricoté par Donald Trump.

Le choc intime de sa mort a alors pris un autre sens celui de la find’un monde au profit de la violence, de la montée de l’antisémitisme, du retour en force des idéologies. .

av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 80 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Parvis Rencontre avec Marc Weitzmann

L’événement Le Parvis Rencontre avec Marc Weitzmann Pau a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Pau