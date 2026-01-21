Le Parvis Rencontre avec Matthieu Niango av Louis Sallenave Pau

Le Parvis Rencontre avec Matthieu Niango

av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

MATTHIEU NIANGO

Le fardeau (Mialet-Barrault)

Il préparait l’agrégation de philosophie quand sa mère lui a révélé qu’elle avait été adoptée. Elle n’a jamais voulu savoir qui étaient ses parents biologiques. Matthieu, lui, veut savoir. Au terme d’une enquête extravagante, il découvre que sa mère est née en 1943 dans un Lebensborn, ces pouponnières nazies auxquelles les SS confiaient leurs enfants pour qu’ils deviennent de purs Aryens. Il n’est pas évident d’accepter que votre grandpère était un nazi. Encore plus déroutant d’apprendre que votre grand-mère était une juive hongroise qui a conçu votre mère avec un officier de l’armée allemande. .

av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 80 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Parvis Rencontre avec Matthieu Niango

L’événement Le Parvis Rencontre avec Matthieu Niango Pau a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Pau