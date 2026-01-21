Le Parvis Rencontre avec Nancy Huston av Louis Sallenave Pau
av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-22
NANCY HUSTON
Les Indicibles (Actes Sud)
À contre-courant de la pensée dominante, Nancy Huston poursuit sa réflexion sur la différence des sexes dans un essai
percutant, mêlant expérience personnelle de garçon manqué, de mère récalcitrante et d’écrivaine forcenée et références littéraires et scientifiques, pour nous donner des pistes de réconciliation . .
