Le Parvis Rencontre avec Nancy Huston av Louis Sallenave Pau

Le Parvis Rencontre avec Nancy Huston

av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

NANCY HUSTON

Les Indicibles (Actes Sud)

À contre-courant de la pensée dominante, Nancy Huston poursuit sa réflexion sur la différence des sexes dans un essai

percutant, mêlant expérience personnelle de garçon manqué, de mère récalcitrante et d’écrivaine forcenée et références littéraires et scientifiques, pour nous donner des pistes de réconciliation . .

av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 80 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Parvis Rencontre avec Nancy Huston

L’événement Le Parvis Rencontre avec Nancy Huston Pau a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Pau