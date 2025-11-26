LE PAS DE BÊME Montpellier

LE PAS DE BÊME

Domaine de Grammont Montpellier Hérault

Tarif : 8 – 8 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12 2026-03-13

Occupations est la dernière création de Séverine Chavrier. La pièce s’appuie sur un vaste corpus de textes d’autrices, de Marguerite Duras à Annie Ernaux, en passant par Elfriede Jelinek et Constance Debré.

Dans le roman de Michel Vinaver, Julien Bême est un militaire dans le rang qui fait un pas de côté et pose son arme, c’est L’Objecteur. Le Pas de Bême revient sur ce pas de côté et en déplie les sens. Bême est ici un adolescent pour qui tout semble aller bien, bon élève, sans difficulté particulière, qui décide un jour de rendre copie blanche à tous ses examens scolaires.

Ce geste incompréhensible plonge ses proches, sa famille, et nous, dans un dédale de perplexité à mille entrées. Est-ce une rupture, est-ce un refus, et surtout qu’en fait-on ? Comme souvent dans le théâtre d’Adrien Béal, on partage au plus près l’expérience des acteur·ice·s qui passent d’un rôle ou d’une question sans réponse à l’autre, dans la complexité joueuse d’une pièce écrite collectivement, issue d’improvisations qui s’improvisent encore.

jeu 12 mars 19h

ven 13 mars 20h

Durée 1h .

Domaine de Grammont Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 99 25 00

English :

Occupations is Séverine Chavrier?s latest creation. The piece is based on a vast corpus of texts by female authors, from Marguerite Duras to Annie Ernaux, Elfriede Jelinek and Constance Debré.

German :

Occupations ist das neueste Werk von Séverine Chavrier. Das Stück stützt sich auf einen umfangreichen Textkorpus von Autorinnen von Marguerite Duras über Annie Ernaux bis hin zu Elfriede Jelinek und Constance Debré.

Italiano :

Occupations è l’ultima creazione di Séverine Chavrier. Lo spettacolo si basa su un vasto corpus di testi di autrici donne, da Marguerite Duras ad Annie Ernaux, Elfriede Jelinek e Constance Debré.

Espanol :

Ocupaciones es la última creación de Séverine Chavrier. La obra se basa en un vasto corpus de textos de autoras, desde Marguerite Duras a Annie Ernaux, pasando por Elfriede Jelinek y Constance Debré.

