Le Pas du Monde – Collectif XY Carré Saint-Médard-en-Jalles vendredi 16 janvier 2026.

de 17 à 32€

Début : 2026-01-16T20:30:00 – 2026-01-16T21:30:00

Fin : 2026-01-17T20:30:00 – 2026-01-17T21:30:00

À fleur de peaux

Avez-vous déjà contemplé un paysage de montagnes sculptées dans des corps en équilibre ? Sauriez-vous distinguer le ressac des vagues provoqué par le souffle d’une troupe d’acrobates lancée en plein course ? Tissée de tableaux animés et poétiques, la nouvelle création du collectif XY, invitée au FAB 2025 avec Les Voyages, s’éprouve tous sens aux aguets. Le collectif de voltigeur·euses et de porteur·euses poursuit sa quête d’un langage acrobatique vivant et dépouillé en prenant appui sur les mouvements du monde. Guidé·es par la voix de deux chanteuses, jouant avec les éclats de lumière, les artistes se métamorphosent et épousent les rythmes de la nature dans une sidérante symbiose, tout en souffle, en équilibre et en vibrations.

Carré Place de la république 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 18 93 http://carrecolonnes.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacles.htm »}] Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. BUS Lianes 3 arrêt République // VOITURE Rocade sortie 8 direction Saint-Médard-en-Jalles centre-ville

