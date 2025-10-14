Le pas du monde Compiègne

Le pas du monde Compiègne mardi 14 octobre 2025.

Le pas du monde

Place Briet d’Aubigny Compiègne Oise

Tarif : 17 – 17 – 23

17

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14 20:30:00

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-14

XY revient à l’Espace Jean Legendre ! Après Möbius, qui nous avait laissé sans voix par ses exploits de haute volée, le collectif décide cette fois-ci de questionner le vivant et le rapport au temps. Une exploration circassienne qui promet autant de poésie que de sensations fortes !

Comment ces corps peuvent dessiner les courses des rivières, les forêts en mouvement ? Comment représenter le temps qui passe et son empreinte dans le monde ? Pour cette nouvelle création, le collectif XY plonge tête la première dans la représentation du vivant et ses évolutions.

Sur scène, 22 artistes, dont deux chanteuses et un chanteur, dépeignent ces métamorphoses à travers leurs acrobaties. Les colonnes humaines se forment, transforment, déforment. Corps à corps, pyramide, et voltige dessinent ici une grande toile de la vie, au sol comme dans les airs. Reconnue sur le plan national et international, la compagnie a pour habitude de réinterroger le langage de l’acrobatie mêlant virtuosité et poésie. Nul doute que ce nouveau spectacle nous éblouira de fantastiques paysages mouvants à la technicité maîtrisée.

Une ascension vertigineuse dans les méandres du cosmos, une spectaculaire fresque effrénée ! 17 .

Place Briet d’Aubigny Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 92 76 76 billetterie@theatresdecompiegne.com

