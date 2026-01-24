Le Pas Grand Chose Johann Le Guillerm Place Bujault Melle

Le Pas Grand Chose Johann Le Guillerm

Conférence spectacle

Samedi 28 février à 20h30 au Metullum à Melle

Réinventer le monde à partir de presque rien. Et si on reprenait tout à zéro ? Partir de pas grand-chose pour observer, expérimenter et chercher des solutions pataphysiques, cette science des solutions imaginaires.

Surnommé le Léonard de Vinci du cirque en raison de son inventivité, son goût des machines extraordinaires et son talent à la croisée de l’art et de la science, Johann Le Guillerm quitte la piste pour un costume-cravate noir de conférencier. Derrière une carriole-établi munie de caméras, lampes articulées et tiroirs multiples, il réinvente le monde à partir d’un point minimal, qui, par expansion et mutation, devient une multiplicité infinie de formes.

de 10 à 20€

1h15

Tout public à partir de 12 ans

Réservation service.dlep@melle.fr 05 49 27 56 96 .

