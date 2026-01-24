Le Pas Grand Chose Johann Le Guillerm Place Bujault Melle
Le Pas Grand Chose Johann Le Guillerm Place Bujault Melle samedi 28 février 2026.
Le Pas Grand Chose Johann Le Guillerm
Place Bujault Metullum Melle Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Le Pas Grand Chose Johann Le Guillerm
Conférence spectacle
Samedi 28 février à 20h30 au Metullum à Melle
Réinventer le monde à partir de presque rien. Et si on reprenait tout à zéro ? Partir de pas grand-chose pour observer, expérimenter et chercher des solutions pataphysiques, cette science des solutions imaginaires.
Surnommé le Léonard de Vinci du cirque en raison de son inventivité, son goût des machines extraordinaires et son talent à la croisée de l’art et de la science, Johann Le Guillerm quitte la piste pour un costume-cravate noir de conférencier. Derrière une carriole-établi munie de caméras, lampes articulées et tiroirs multiples, il réinvente le monde à partir d’un point minimal, qui, par expansion et mutation, devient une multiplicité infinie de formes.
de 10 à 20€
1h15
Tout public à partir de 12 ans
Réservation service.dlep@melle.fr 05 49 27 56 96 .
Place Bujault Metullum Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 56 96 service.dlep@melle.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Pas Grand Chose Johann Le Guillerm
L’événement Le Pas Grand Chose Johann Le Guillerm Melle a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Pays Mellois