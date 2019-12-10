Le Pas Grand Chose Tentative pataphysique ludique Colonnes Blanquefort

Le Pas Grand Chose Tentative pataphysique ludique Colonnes Blanquefort mardi 10 décembre 2019.

Le Pas Grand Chose Tentative pataphysique ludique 10 et 11 décembre 2019 Colonnes Gironde

abo 3 et + : 17€ / abo 6 et + : 14€ / abo 10 et + : 11€ / plein : 28€ / réduit : 23€ / étudiant : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2019-12-10T20:30:00 – 2019-12-10T22:00:00

Fin : 2019-12-11T20:30:00 – 2019-12-11T22:00:00

Johann Le Guillerm

Répertorier les formes créées par les épluchures de mandarines, étudier

le rebond de la banane ou la géométrie de la nouille serpentine… Johann Le Guillerm a la curiosité de l’enfant, l’obstination du chercheur. Et la générosité de celui qui souhaite transmettre. On connaissait ses spectacles sur piste Secret où, patiemment, il élaborait de monumentales constructions autoportantes. Le Pas Grand Chose est une invitation, sous forme de conférence-spectacle, à entrer dans son cerveau arborescent et à partager sa curiosité pour l’architecture, la botanique, l’astronomie et son obsession pour les petits riens. Un remède contre le prêt-à-penser.

Colonnes 4 rue du Docteur Castéra Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 95 49 00 http://carrecolonne.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ [{« type »: « link », « value »: « https://carrecolonnes.fr/spectacle/le_pas_grand_chose_tentative_pataphysique_ludique.htm »}] Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. TRAM C arrêt Frankton / BUS Lianes 6 arrêt Mairie Station / VCUB Mairie de Blanquefort / VOITURE / Rocade sortie 6 direction Blanquefort centre-ville

Géniale leçon d’idiotie conférence

Elizabeth Carecchio