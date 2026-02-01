Le Pass’Âge Activités Familles Sancoins

Le Pass’Âge Activités Familles

Rue de la Fontoreau Sancoins Cher

Début : 2026-02-04 09:30:00

fin : 2026-02-26 12:00:00

2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-23 2026-02-26

Le Tiers-Lieu Le Trésor et APLÉAT-ACEP vous invitent à partager des moments conviviaux en famille à travers un programme créatif et ludique à Sancoins.

️ Au programme

Mercredi 4 février (13h15 17h) Ferme pédagogique de la Garenne de Baugy sur inscription (2 €)

Mercredi 11 février (13h30 15h) Quiz autour du cheval

Mercredi 18 février (14h 16h30) Jeux de société

Jeudi 19 février (14h 17h) Viens faire ton doudou + goûter

Vendredi 20 février (14h 17h) Fabrique ton pain au chocolat

⛸️ Lundi 23 février (13h 17h) Sortie patinoire sur inscription (participation 2 €)

Jeudi 26 février (9h30 12h) Viens apprendre la couture

Lieu 11 place du commerce, 18600 Sancoins

Contact pass-age@apleat-acep.com | 06 83 45 87 47

Suivez toutes les actus sur les réseaux le pass’âge sancoins .

Rue de la Fontoreau Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 6 83 45 87 47 pass-age@apleat-acep.com

English :

Le Tiers-Lieu Le Trésor and APLÉAT-ACEP invite you to share some family-friendly moments through a creative and fun program in Sancoins.

