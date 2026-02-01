Le Pass’Âge Activités Familles Sancoins
Le Pass’Âge Activités Familles Sancoins mercredi 4 février 2026.
Le Pass’Âge Activités Familles
Rue de la Fontoreau Sancoins Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 09:30:00
fin : 2026-02-26 12:00:00
Date(s) :
2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-23 2026-02-26
Le Tiers-Lieu Le Trésor et APLÉAT-ACEP vous invitent à partager des moments conviviaux en famille à travers un programme créatif et ludique à Sancoins.
️ Au programme
Mercredi 4 février (13h15 17h) Ferme pédagogique de la Garenne de Baugy sur inscription (2 €)
Mercredi 11 février (13h30 15h) Quiz autour du cheval
Mercredi 18 février (14h 16h30) Jeux de société
Jeudi 19 février (14h 17h) Viens faire ton doudou + goûter
Vendredi 20 février (14h 17h) Fabrique ton pain au chocolat
⛸️ Lundi 23 février (13h 17h) Sortie patinoire sur inscription (participation 2 €)
Jeudi 26 février (9h30 12h) Viens apprendre la couture
Lieu 11 place du commerce, 18600 Sancoins
Contact pass-age@apleat-acep.com | 06 83 45 87 47
Suivez toutes les actus sur les réseaux le pass’âge sancoins .
Rue de la Fontoreau Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 6 83 45 87 47 pass-age@apleat-acep.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le Tiers-Lieu Le Trésor and APLÉAT-ACEP invite you to share some family-friendly moments through a creative and fun program in Sancoins.
L’événement Le Pass’Âge Activités Familles Sancoins a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme Loire en Berry