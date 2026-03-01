Le Pass’Âge Activités Familles Sancoins

Le Pass’Âge Activités Familles

Le Tiers-Lieu Le Trésor et APLÉAT-ACEP vous invitent à partager des moments conviviaux en famille à travers un programme créatif et ludique à Sancoins.

️ Au programme

Mercredi 4 mars (14h 17h) Atelier Street Art

Mercredi 18 mars (14h 17h) Viens fabriquer ton volcan

Mercredi 25 mars (13h30 16h30) Balade en forêt gratuit, sur inscription

‍♀️ Mercredi 1er avril (13h30 16h30) Sortie “Bouge ta santé” à Nérondes

Lieu 11 place du commerce, 18600 Sancoins

Contact pass-age@apleat-acep.com | 06 83 45 87 47

Suivez toutes les actus sur les réseaux le pass’âge sancoins .

Rue de la Fontoreau Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 6 83 45 87 47 pass-age@apleat-acep.com

English :

Le Tiers-Lieu Le Trésor and APLÉAT-ACEP invite you to share some family-friendly moments through a creative and fun program in Sancoins.

