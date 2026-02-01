Le Pass’Âge Activités Jeunes 12–25 ans Sancoins

Le Pass’Âge Activités Jeunes 12–25 ans

Rue de la Fontoreau Sancoins Cher

Début : 2026-02-03 13:30:00

fin : 2026-02-04 17:00:00

2026-02-03 2026-02-04 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-17 2026-02-26 2026-02-27

Le Tiers-Lieu Le Trésor et APLÉAT-ACEP vous invitent à partager des moments conviviaux en famille à travers un programme créatif et ludique à Sancoins.

️ Au programme

Mardi 3 février Atelier origami

Mercredi 4 février Jeux vidéo

Mardi 10 février Fabrication de terrarium

Mercredi 11 février Atelier Saint-Valentin

Mardi 17 février Fabrication de pain maison

Jeudi 26 février Jeux de société et goûter à partager

Vendredi 27 février Balade + jeux extérieurs au Bec d’Allier (gratuit, sur inscription)

Lieu 11 place du commerce, 18600 Sancoins

Contact pass-age@apleat-acep.com | 06 83 45 87 47

Suivez toutes les actus sur les réseaux le pass’âge sancoins .

Rue de la Fontoreau Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 6 83 45 87 47 pass-age@apleat-acep.com

English :

Le Tiers-Lieu Le Trésor and APLÉAT-ACEP invite you to share some family-friendly moments through a creative and fun program in Sancoins.

