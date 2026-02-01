Le Pass’Âge Activités Jeunes 12–25 ans Sancoins
Le Pass’Âge Activités Jeunes 12–25 ans Sancoins mardi 3 février 2026.
Le Pass’Âge Activités Jeunes 12–25 ans
Rue de la Fontoreau Sancoins Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03 13:30:00
fin : 2026-02-04 17:00:00
Date(s) :
2026-02-03 2026-02-04 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-17 2026-02-26 2026-02-27
Le Tiers-Lieu Le Trésor et APLÉAT-ACEP vous invitent à partager des moments conviviaux en famille à travers un programme créatif et ludique à Sancoins.
️ Au programme
Mardi 3 février Atelier origami
Mercredi 4 février Jeux vidéo
Mardi 10 février Fabrication de terrarium
Mercredi 11 février Atelier Saint-Valentin
Mardi 17 février Fabrication de pain maison
Jeudi 26 février Jeux de société et goûter à partager
Vendredi 27 février Balade + jeux extérieurs au Bec d’Allier (gratuit, sur inscription)
Lieu 11 place du commerce, 18600 Sancoins
Contact pass-age@apleat-acep.com | 06 83 45 87 47
Suivez toutes les actus sur les réseaux le pass’âge sancoins .
Rue de la Fontoreau Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 6 83 45 87 47 pass-age@apleat-acep.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le Tiers-Lieu Le Trésor and APLÉAT-ACEP invite you to share some family-friendly moments through a creative and fun program in Sancoins.
L’événement Le Pass’Âge Activités Jeunes 12–25 ans Sancoins a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme Loire en Berry