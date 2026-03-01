Le Pass’Âge Activités Jeunes Sancoins
Le Pass’Âge Activités Jeunes Sancoins mercredi 4 mars 2026.
Le Pass’Âge Activités Jeunes
Rue de la Fontoreau Sancoins Cher
Début : 2026-03-04 14:00:00
fin : 2026-03-04 16:00:00
2026-03-04 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-18 2026-03-24 2026-03-26 2026-03-31
Le Tiers-Lieu Le Trésor et APLÉAT-ACEP proposent aux jeunes de 11 à 25 ans un programme d’activités varié et gratuit à Sancoins
Au programme
️ Mercredi 4 mars (14h 16h) Venez monter vos projets
Mardi 10 mars (14h 16h30) Ramène ton pote (organisé par la Mission Locale)
Mardi 17 mars (14h 16h) Viens créer ton pays imaginaire
⚽ Mercredi 18 mars (14h 17h) Sport city au stade de Sancoins
Mardi 24 mars (14h 16h30) Sortie friperie à Nérondes
Jeudi 25 mars (13h30 16h30) Atelier numérique
Jeudi 26 mars (13h30 16h) Forum des métiers du collège Salle Oscar Méténier
⚽ Mardi 31 mars (14h 17h) Sport city au stade
️ Tous les mercredis (sauf le 25 mars) de 14h à 17h
Lieu 11 place du commerce, 18600 Sancoins
Contact pass-age@apleat-acep.com | 06 83 45 87 47
Retrouvez toutes les infos sur les réseaux sociaux le pass’âge sancoins .
Rue de la Fontoreau Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 6 83 45 87 47 pass-age@apleat-acep.com
English :
Tiers-Lieu Le Trésor and APLÉAT-ACEP offer young people aged 11 to 25 a varied program of free activities in Sancoins
L’événement Le Pass’Âge Activités Jeunes Sancoins a été mis à jour le 2026-03-01 par Office de Tourisme Loire en Berry