Le Passage – Collectif Gobe Lune Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS jeudi 4 décembre 2025.

« Parfois y’a des choses qui sont tellement possibles que c’est comme si elles étaient déjà arrivées. »

Sur un coup de tête, juste parce qu’il fait beau, un adolescent fugue dans la ville immense. Un jour et une nuit d’errance et de rencontres le conduisent au tribunal pour enfants criminels. Pour ne pas que les juges gâchent cette histoire pour toujours, avec des trucs dégueulasses qui n’ont rien à voir avec rien, Zach décide de raconter lui-même son dérapage.

Réservation auprès de l’accueil (01 40 28 18 48 – caleshalles@actisce.org)

Venez découvrir ce spectacle au centre Ruth Bader Ginsburg !

Du jeudi 04 décembre 2025 au vendredi 05 décembre 2025 :

jeudi

de 20h00 à 21h00

vendredi

de 20h00 à 21h00

payant

Tarif plein : 13 €

Tarif réduit : 11 €

Paiement sur place en espèces ou par chèque.

Public jeunes et adultes.

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

+33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/