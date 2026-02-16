Le passage de Vénus Musée départemental Arles antique Arles

Le passage de Vénus

Du 24/04 au 31/10/2026 le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 9h30 à 18h.

sauf le 1er mai. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Une exposition inspirée par la Vénus d’Arles et qui, en sa présence, prend un sens particulier dans cette ville où elle est devenue un mythe, pas seulement identitaire mais plutôt poétique. Une exposition en partenariat avec le musée du Louvre.

Avec pour épicentre la célèbre statue romaine retrouvée en 1651 à Arles, représentant Aphrodite, l’exposition Le passage de Vénus explore la force toujours vive du mythe. Elle tisse un dialogue inédit entre les œuvres de l’Antiquité et celles d’artistes modernes et contemporains, révélant combien l’empire de Vénus perdure, inspire, et se réinvente. Si l’apparition éclatante d’Aphrodite Vénus dans l’histoire des formes a nourri des siècles de commentaires et de créations artistiques, l’exposition fait aujourd’hui résonner autrement les récits qu’elle incarne histoires de désir, de pouvoir, de beauté, mais aussi de liberté et d’émancipation.



Exceptionnellement prêtée par le musée du Louvre au musée départemental Arles antique, entourée d’un cortège d’œuvres majeures, la Vénus d’Arles , revient ainsi pour la première fois depuis 2013 sur les premiers lieux de sa découverte. Cet imposant et magnifique marbre romain du premier siècle avant J.C, inspiré d’un modèle grec, offerte à Louis XIV par la Ville d’Arles, fut d’abord conservée à Versailles avant de rejoindre les collections nationales au Louvre. Ce chef-d’œuvre antique universel est aujourd’hui exposé dans la même salle que la Vénus de Milo, où elle est admirée par des millions de visiteurs venus du monde entier. .

Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr

English :

An exhibition inspired by the Venus d’Arles and which, in her presence, takes on a particular meaning in this city where she has become a myth, not only of identity but rather of poetry. An exhibition in partnership with the Musée du Louvre.

