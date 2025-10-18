Le Passage des lavandières Le lavoir de Naud Vernègues

Samedi 18 octobre 2025 à partir de 11h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Le lavoir de Naud D22B Vernègues Bouches-du-Rhône

Au détour d’une balade sur le thème des lavoir, découvrez le passage des Lavandières , un spectacle chanté et dansé entre visible et invisible.

Morgane Teissier et Malesa Rinaldi, qui sont à la création et à l’interprétation du spectacle, prendront possession du lavoir de Naud pour une représentation exceptionnelle.



Suite à cela, un verre de l’amitié sera proposé par la Mairie et un pique-nique sera partagé sur place pour ceux qui le souhaitent. .

Le lavoir de Naud D22B Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 64 18 45 lou.patrimoni.vernegau@gmail.com

English :

During a stroll on the theme of washhouses, discover the passage of the Washerwomen , a sung and danced show between visible and invisible.

German :

Entdecken Sie auf einem Spaziergang zum Thema Waschhäuser le passage des Lavandières , ein gesungenes und getanztes Schauspiel zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem.

Italiano :

Passeggiate nel tema del lavatoio e scoprite le passage des Lavandières , uno spettacolo cantato e danzato tra il visibile e l’invisibile.

Espanol :

Dé un paseo por el tema del lavadero y descubra le passage des Lavandières , un espectáculo cantado y bailado entre lo visible y lo invisible.

