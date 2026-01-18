Le Passage du Viaduc course nature et randonnée pédestre Glénic
Le Passage du Viaduc course nature et randonnée pédestre Glénic dimanche 26 avril 2026.
Le Passage du Viaduc course nature et randonnée pédestre
Glénic Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Le foyer rural organise son traditionnel Passage du Viaduc. Cette année c’est la 17 ème édition.
Pour les courses 8 km, 15km ou 32km.
600 coureurs, randonneurs et sportifs sont attendus pour parcourir les sentiers des communes de Glénic et Jouillat.
Buffet à l’arrivée. .
Glénic 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 32 05 18 bruno.boucheix@sfr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Passage du Viaduc course nature et randonnée pédestre
L’événement Le Passage du Viaduc course nature et randonnée pédestre Glénic a été mis à jour le 2026-01-20 par Creuse Tourisme