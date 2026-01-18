Le Passage du Viaduc course nature et randonnée pédestre

Glénic Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Le foyer rural organise son traditionnel Passage du Viaduc. Cette année c’est la 17 ème édition.

Pour les courses 8 km, 15km ou 32km.

600 coureurs, randonneurs et sportifs sont attendus pour parcourir les sentiers des communes de Glénic et Jouillat.

Buffet à l’arrivée. .

Glénic 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 32 05 18 bruno.boucheix@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Passage du Viaduc course nature et randonnée pédestre

L’événement Le Passage du Viaduc course nature et randonnée pédestre Glénic a été mis à jour le 2026-01-20 par Creuse Tourisme