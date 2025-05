Le PasSage fête ses 3 ans ! – Café Associatif Le Passage Romans-sur-Isère, 14 juin 2025 17:00, Romans-sur-Isère.

Drôme

Le PasSage fête ses 3 ans ! Café Associatif Le Passage 8 Place Fontaine Couverte Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 17:00:00

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Le PasSage fête ses 3 ans alors pour célébrer, profitez de nombreux animations Scène ouverte, vente aux enchères, concert , DJ et bien d’autres surprises ! Venez nombreux !

.

Café Associatif Le Passage 8 Place Fontaine Couverte

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@cafelepassage.org

English :

Le PasSage is celebrating its 3rd birthday, and there’s plenty to do to mark the occasion: open stage, auction, concert, DJ and many other surprises! Come one, come all!

German :

Le PasSage feiert seinen 3. Geburtstag und bietet zur Feier des Tages zahlreiche Veranstaltungen an: Offene Bühne, Auktion, Konzert, DJ und viele andere Überraschungen! Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Le PasSage compie 3 anni, quindi c’è molto da festeggiare, tra cui un palco aperto, un’asta, un concerto, un DJ e tante altre sorprese! Venite tutti!

Espanol :

Le PasSage cumple 3 años, así que hay mucho que celebrar, como un escenario abierto, una subasta, un concierto, un DJ y muchas otras sorpresas Vengan todos

L’événement Le PasSage fête ses 3 ans ! Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-05-18 par Valence Romans Tourisme