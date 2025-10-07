Le passage Pommeraye, un voyage en utopie ? Archives Départementales Nantes

Début : 2025-10-07T18:00 – 2025-10-07T19:30

“Le plus extraordinaire des passages couverts” – Bertrand Lemoine

Le passage Pommeraye, joyau emblématique de la ville de Nantes, a coûté sa fortune à Louis Pommeraye et semble même avoir entraîné sa mort prématurée. Pour les Nantais, il est un lieu à la fois familier et étrange où dragons et satyres côtoient allégories et angelots…

Après une première étude sur les origines familiales et la vie de Louis Pommeraye, Anne Leborgne a effectué un important travail de recherche afin de resituer le passage dans le contexte historique qui l’a vu surgir.

La presse, lors de son inauguration, le qualifia de temple industriel. Mais quelle était l’intention de ses concepteurs ? Nous le découvrirons à travers les cercles que fréquentaient Louis Pommeraye.

Au fil de notre parcours dans le passage, les photos réalisées par Jean-Pierre Masson, lauréat du concours 2024 de la Fédération Photographique de France, nous révéleront mille détails insoupçonnés.

“Souvenez-vous que pour faire quelque-chose de grand, il faut être passionné”. Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon

Conférence animée par Anne Leborgne, enseignante et auteur d’ouvrages sur Louis Pommeraye et sur le passage Pommeraye

Conférence

Passage Pommeraye – Nantes