Le Passé qui ne passait pas Saints-en-Puisaye

Le Passé qui ne passait pas

Moulin de Hausse Côte Saints-en-Puisaye Yonne

Pièce interprétée par Marie, Marina, MarioNo, Laurence, Pascal, Robert., écrite et mise en scène par MarioNo.

Texte écrit à partir de témoignages de personnes qui viennent au centre d’addictologie soit pour y consulter soit pour y travailler.

Le tout avec humour, musique et données scientifiques revisitées.

Pièce de théâtre par l’Addicto-Théâtre (Atelier de l’Association Addictions France Auxerre) Le Passé qui ne passait pas , suivie d’une discussion avec le Dr Joël Lacour, addictologue, puis d’un repas préparé par les bénévoles .

