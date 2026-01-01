Le Passé qui ne passait pas Saints-en-Puisaye
Moulin de Hausse Côte Saints-en-Puisaye Yonne
Début : 2026-01-18 11:00:00
2026-01-18
Pièce interprétée par Marie, Marina, MarioNo, Laurence, Pascal, Robert., écrite et mise en scène par MarioNo.
Texte écrit à partir de témoignages de personnes qui viennent au centre d’addictologie soit pour y consulter soit pour y travailler.
Le tout avec humour, musique et données scientifiques revisitées.
Pièce de théâtre par l’Addicto-Théâtre (Atelier de l’Association Addictions France Auxerre) Le Passé qui ne passait pas , suivie d’une discussion avec le Dr Joël Lacour, addictologue, puis d’un repas préparé par les bénévoles .
Moulin de Hausse Côte Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 84 44 06 contact@hausscote.fr
