« LE PASSEPORT », comédie dramatique, adaptation de « l’Autorisation » de Pierre Bourgeade.

Le Petit Chêne Théâtre. 4 chemin du Petit Chêne Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-10-11 17:00:00

fin : 2025-10-12

2025-10-11 2025-10-12

Nouvelle création au Petit Chêne Théâtre !

Le Passeport

avec Natalia Vissarionova, Nadine Lamotte,

Fedor Fedorovitch, Michel Jacquinot

Direction d’acteurs Hebe Lorenzo

Après les immenses succès du Cas Martin Piche et d’ Après l’Amour , la troupe amateure du Petit Chêne Théâtre, s’est lancée un nouveau défi, la présentation d’une œuvre inclassable, d’un auteur méconnu LE PASSEPORT (ou l’Autorisation ) de Pierre Bourgeade. Prise de risque supplémentaire la pièce se déroule en Russie !

Une comédie dramatique, inquiétante et absurde, révoltante et grinçante, entre Kafka et Courteline. Un poste-frontière dans un village perdu de la Russie tsariste (mais la scène pourrait se dérouler à n’importe quelle époque dans n’importe quel pays…). Un douanier austère, pénétré de l’importance de sa fonction ; une vieille fille généreuse en mal d’émigration. Laissez-vous entraîner dans ce huis clos inattendu et révélateur.

La réservation est ouverte !

Réservation obligatoire par téléphone .

Le Petit Chêne Théâtre. 4 chemin du Petit Chêne Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 13 09 petit.chene.theatre@gmail.com

