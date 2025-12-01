Le Patio du Fouquet Menu à emporter Noël 2025 Pornic
Le Patio du Fouquet Menu à emporter Noël 2025
26 Rue Des Sables Pornic Loire-Atlantique
Début : 2025-12-20 12:00:00
fin : 2025-12-21 21:45:00
2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23
Le menu de fête parfait est déjà à la maison, venez récupérer votre fois gras au restaurant Le Patio du Fouquet à Pornic !
MENU
Foie gras entier (environ 600g)
1/2 Foie gras (environ 300g)
Foie mariné au cognac, vin moelleux et Pineau des Charentes
Foie gras entier à la truffe (environ 600g)
1/2 Foie gras à la truffe (environ 300g)
Foie mariné au cognac, vin moelleux Pineau des Charentes et truffe en purée
26 Rue Des Sables Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 60 04 lepatiodufouquet@gmail.com
English :
The perfect festive menu is already at home, so come and pick up your foie gras at Le Patio du Fouquet restaurant in Pornic!
German :
Das perfekte Festtagsmenü haben Sie bereits zu Hause. Holen Sie sich Ihr Foie Gras im Restaurant Le Patio du Fouquet in Pornic ab!
Italiano :
Il menu perfetto per le feste è già a casa, quindi venite a prendere il vostro foie gras al ristorante Le Patio du Fouquet di Pornic!
Espanol :
El menú festivo perfecto ya está en casa, ¡así que venga a buscar su foie gras al restaurante Le Patio du Fouquet de Pornic!
