Le Patio du Fouquet Menu à emporter Noël 2025

26 Rue Des Sables Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 12:00:00

fin : 2025-12-21 21:45:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23

Le menu de fête parfait est déjà à la maison, venez récupérer votre fois gras au restaurant Le Patio du Fouquet à Pornic !



MENU

Foie gras entier (environ 600g)

1/2 Foie gras (environ 300g)

Foie mariné au cognac, vin moelleux et Pineau des Charentes

—

Foie gras entier à la truffe (environ 600g)

1/2 Foie gras à la truffe (environ 300g)

Foie mariné au cognac, vin moelleux Pineau des Charentes et truffe en purée

.

26 Rue Des Sables Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 60 04 lepatiodufouquet@gmail.com

English :

The perfect festive menu is already at home, so come and pick up your foie gras at Le Patio du Fouquet restaurant in Pornic!

German :

Das perfekte Festtagsmenü haben Sie bereits zu Hause. Holen Sie sich Ihr Foie Gras im Restaurant Le Patio du Fouquet in Pornic ab!

Italiano :

Il menu perfetto per le feste è già a casa, quindi venite a prendere il vostro foie gras al ristorante Le Patio du Fouquet di Pornic!

Espanol :

El menú festivo perfecto ya está en casa, ¡así que venga a buscar su foie gras al restaurante Le Patio du Fouquet de Pornic!

L’événement Le Patio du Fouquet Menu à emporter Noël 2025 Pornic a été mis à jour le 2025-11-12 par I_OT Pornic