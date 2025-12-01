Le Patio du Fouquet Menu Réveillon 2026 Pornic
Le Patio du Fouquet Menu Réveillon 2026 Pornic mercredi 31 décembre 2025.
Le Patio du Fouquet Menu Réveillon 2026
26 Rue Des Sables Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31 21:00:00
Date(s) :
2025-12-31
Faites pétiller votre soirée du 31 dans l’ambiance chaleureuse au restaurant Le Patio du Fouquet à Pornic !
MENU
Cocktail de bienvenue offert
Amuse-bouche
Huître fraiche aux saveurs d’asie
Pour bien commencer
Médaillon de foie gras mi-cuit à la truffe, gelée de bière rouge
Côté mer
Carpaccio de Saint-Jacques, mangue et passion, et poivre timut
Instant glacé
Fraicheur de mangue à la Dolce Vita
Côté terre
Échine de marcassin cuit en basse température, girolles et pruneaux, jus réduit, mousseline de patate douce
La pause fromage
Assortiment de fromages de la ferme du Pont Caillaud
Moment gourmand
Rêve d’agrumes, biscuit génoise crémeux yuzu et granité orange, chocolat croquant
.
26 Rue Des Sables Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 60 04 lepatiodufouquet@gmail.com
English :
Make your 31st evening sparkle in the warm atmosphere of Le Patio du Fouquet restaurant in Pornic!
L’événement Le Patio du Fouquet Menu Réveillon 2026 Pornic a été mis à jour le 2025-11-27 par I_OT Pornic