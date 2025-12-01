Le Patio du Fouquet Menu Réveillon 2026 Pornic

Le Patio du Fouquet Menu Réveillon 2026

26 Rue Des Sables Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31 21:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Faites pétiller votre soirée du 31 dans l’ambiance chaleureuse au restaurant Le Patio du Fouquet à Pornic !



MENU

Cocktail de bienvenue offert

Amuse-bouche

Huître fraiche aux saveurs d’asie

Pour bien commencer

Médaillon de foie gras mi-cuit à la truffe, gelée de bière rouge

Côté mer

Carpaccio de Saint-Jacques, mangue et passion, et poivre timut

Instant glacé

Fraicheur de mangue à la Dolce Vita

Côté terre

Échine de marcassin cuit en basse température, girolles et pruneaux, jus réduit, mousseline de patate douce

La pause fromage

Assortiment de fromages de la ferme du Pont Caillaud

Moment gourmand

Rêve d’agrumes, biscuit génoise crémeux yuzu et granité orange, chocolat croquant



26 Rue Des Sables Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 60 04 lepatiodufouquet@gmail.com

English :

Make your 31st evening sparkle in the warm atmosphere of Le Patio du Fouquet restaurant in Pornic!

