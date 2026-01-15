Le patriarcat malgré nous Théâtre de la Concorde Paris

Cette rencontre exceptionnelle réunit l’avocate pénaliste Negar Haeri et l’historien-sociologue Ivan Jablonka pour un dialogue rare autour de ce qu’ils nomment le continuum des violences. Ils montrent comment des gestes, des remarques, des silences en apparence isolés participent d’un même système qui banalise l’emprise, légitime l’inégalité et, dans les cas extrêmes, conduit au meurtre. Ensemble, ils interrogent ces mécanismes intérieurs – ceux que la société entretient, ceux que chacun porte en soi sans toujours en avoir conscience – et analysent la manière dont les femmes elles-mêmes peuvent être prises dans un cadre patriarcal qui les pousse à minimiser ou taire leurs souffrances.

Pour la première fois, leurs travaux croiseront leurs voix dans une forme sensible soutenue par la musique, avec la participation de Paul Serri et du Katok Ensemble, créant un espace d’écoute où l’intellect et l’émotion se rejoignent. Cette rencontre, en ouvrant un espace rare où la parole se mêle à l’analyse et à l’émotion, invite à regarder autrement les mécanismes invisibles qui structurent nos vies démocratiques. Cette rencontre prolonge la réflexion engagée par la thématique « Les grand·es oublié·es de la démocratie ».

À l’heure où l’on prétend que tout a été dit sur les féminicides, sur la culture du viol ou sur le patriarcat, le Théâtre de la Concorde croit au contraire qu’il reste encore à écouter ce qui demeure tu, enfoui, nié. Comment affronter ensemble ces violences invisibles qui s’infiltrent dans nos gestes, nos habitudes, nos institutions, et qui laissent tant de femmes et d’hommes en marge du débat démocratique ?

Le samedi 28 mars 2026

de 17h00 à 18h30

gratuit Tout public.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

