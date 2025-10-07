Le patriarcat nuit gravement à la santé ! – par les Fameuses Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes

Le patriarcat nuit gravement à la santé ! – par les Fameuses Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes mardi 7 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-07 18:30 – 22:00

Gratuit : oui gratuit : pour toutes les personnes ne pouvant pas contribuer financièrement 12€ : prix coûtant tarif libre et conscient, selon vos possibilités Réservation : helloasso.com/associations/les-fameuses/evenements/sante-et-genre-octobre tout public

En 2025, la santé et le soin continuent d’être marqués par leurs histoires sexistes. Venez découvrir des militantes et praticiennes qui s’engagent dans la construction d’une médecine pour toustes. Nous parlerons thérapie féministe, santé mentale des jeunes, phases de la vie, analyse systémique et politique, … Bar et traiteur sur place Accessible PMR Interprétariat LSF Enfants bienvenus, restant sous votre responsabilité

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com https://www.helloasso.com/associations/les-fameuses/evenements/sante-et-genre-octobre