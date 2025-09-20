Le Patrimoine à Saint-Rambert l’Île Barbe Eglise Saint-Rambert Lyon

Le Patrimoine à Saint-Rambert l’Île Barbe Eglise Saint-Rambert Lyon samedi 20 septembre 2025.

Le Patrimoine à Saint-Rambert l’Île Barbe Samedi 20 septembre, 14h00 Eglise Saint-Rambert Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Samedi 20 septembre à 18h : Le Patrimoine à Saint-Rambert l’Île Barbe, présenté par Gérard Bouteille

Samedi 20 septembre de 14h à 19h30 et dimanche 21 septembre de 10h à 12h30 : visite libre de l’église Saint-Rambert

Eglise Saint-Rambert Grande rue de Saint-Rambert 69009 LYON Lyon 69009 Saint-Rambert Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Samedi 20 septembre à 18h : Le Patrimoine à Saint-Rambert l’Île Barbe, présenté par Gérard Bouteille

Ministère de la Culture