Le Patrimoine à Taverny Gare de Taverny Taverny

Le Patrimoine à Taverny 20 et 21 septembre Gare de Taverny Val-d’Oise

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T23:59:00

Fin : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T23:59:00

Exposition

« Le Patrimoine à Taverny »

Du 20 septembre au 23 novembre 2025

Dans le cadre d’un partenariat avec la SNCF, une exposition sur le patrimoine de la ville, réalisée par l’Association généalogique de Taverny vous attend sur les quais de la gare de Taverny.

Gare de Taverny Rue des Mallets 95150 Taverny Taverny 95150 Val-d’Oise Île-de-France

EXPOSITION « LE PATRIMOINE À TAVERNY »

Association Généalogique de Taverny