Le patrimoine architectural ancien Musée de la mémoire canaulaise Lacanau

Le patrimoine architectural ancien Musée de la mémoire canaulaise Lacanau samedi 20 septembre 2025.

Le patrimoine architectural ancien 20 et 21 septembre Musée de la mémoire canaulaise Gironde

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Partez à la découverte du patrimoine architectural ancien de Lacanau à travers un circuit commenté.

Accompagné d’un guide, vous explorerez les rues et bâtiments témoins de l’histoire locale.

Une promenade culturelle pour mieux comprendre l’identité de la ville à travers son architecture !

Départ au musée de la mémoire canaulaise

Musée de la mémoire canaulaise 77 avenue de la Libération, 33680 Lacanau Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 03 53 73 http://www.mairie-lacanau.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 27 07 61 »}] Le musée retrace le passé de la station balnéaire et de ses habitants, à travers l’exposition d’outils et des reconstitutions de logements traditionnels.

Partez à la découverte du patrimoine architectural ancien de Lacanau à travers un circuit commenté.

© Ville de Lacanau