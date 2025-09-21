Le patrimoine architectural dans les collections de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie Fort de Saint-Cyr – Médiathèque du patrimoine et de la photographie Montigny-le-Bretonneux

Le patrimoine architectural dans les collections de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie Fort de Saint-Cyr – Médiathèque du patrimoine et de la photographie Montigny-le-Bretonneux samedi 20 septembre 2025.

Le patrimoine architectural dans les collections de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie 20 et 21 septembre Fort de Saint-Cyr – Médiathèque du patrimoine et de la photographie Yvelines

Réservation indispensable par téléphone uniquement à partir du 8 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Constituées par l’État dès 1851, les collections conservées par la MPP au Fort de Saint-Cyr comprennent plusieurs millions de photographies. Les plus anciennes ont soutenu et accompagné la mise en place de la protection des monuments historiques et font la part belle au patrimoine architectural. Et le fort à lui seul est une page d’histoire…

En 1h30 et trois kilomètres de déambulation, les galeries, couloirs, salles voûtées et tourelle du fort n’auront plus de secrets pour vous. Au fil de ce parcours guidé, vous découvrirez par ailleurs les moyens mis en œuvre pour assurer la conservation, l’étude et la valorisation du patrimoine photographique de l’État.

Départ des visites samedi et dimanche à

10h00, 10h30, 11h00

14h00, 14h30, 15h00

Fort de Saint-Cyr – Médiathèque du patrimoine et de la photographie Route du fort de Saint-Cyr 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 01 30 85 68 74 http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr https://twitter.com/mpatrimphoto;https://www.facebook.com/mediathequepatrimoineetphotographie/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 85 68 74 »}] Élément remarquable de l’architecture militaire du XIXe siècle, le fort a été construit en 1875 pour la protection de la ville de Paris. Le site est affecté au ministère de la Culture depuis 1982. Les bâtiments abritent aujourd’hui les Archives photographiques de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie (direction générale des patrimoines) et servent au stockage et à la conservation de photographies – négatifs souples ou sur plaque de verre, positifs pour projection, tirages… – et d’archives. RER C Saint-Quentin-en-Yvelines ; Transilien, lignes N et U

Visite commentée

© Ministère de la Culture, Médiathèque du patrimoine et de la photographie