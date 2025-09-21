Le patrimoine architectural de la Barousse à travers les romans de Christian Louis Maison des Sources Mauléon-Barousse

Le patrimoine architectural de la Barousse à travers les romans de Christian Louis Maison des Sources Mauléon-Barousse dimanche 21 septembre 2025.

Le patrimoine architectural de la Barousse à travers les romans de Christian Louis

Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 15:30:00

Date(s) :

2025-09-21

Présentée par l’auteur local, Christian Louis, la conférence vous dévoilera le patrimoine architectural baroussais à travers ses livres. Il évoquera aussi bien le bâti ancien, que le bâti industriel et agricole, sans oublier le patrimoine architectural civil et religieux. Le tout sera agrémenté par un support visuel et une lecture d’extraits de ses romans.

.

Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr

English :

Presented by local author Christian Louis, the talk will reveal the architectural heritage of Baroussais through his books. He will talk about old buildings, industrial and agricultural buildings, not forgetting civil and religious architectural heritage. The lecture will include visual aids and a reading of excerpts from his novels.

German :

Die Konferenz wird von dem lokalen Autor Christian Louis präsentiert und zeigt Ihnen das architektonische Erbe von Baroussais anhand seiner Bücher. Er wird sowohl auf alte Gebäude als auch auf Industrie- und Landwirtschaftsgebäude eingehen, ohne das zivile und religiöse architektonische Erbe zu vergessen. Das Ganze wird durch eine visuelle Unterstützung und eine Lesung von Auszügen aus seinen Romanen aufgelockert.

Italiano :

Presentata dallo scrittore locale Christian Louis, la conferenza svelerà il patrimonio architettonico del Baroussais attraverso i suoi libri. Parlerà di edifici antichi, industriali e agricoli, senza dimenticare il patrimonio architettonico civile e religioso. La conferenza sarà accompagnata da supporti visivi e dalla lettura di estratti dei suoi romanzi.

Espanol :

Presentada por el escritor local Christian Louis, la charla revelará el patrimonio arquitectónico de Baroussais a través de sus libros. Hablará de edificios antiguos, industriales y agrícolas, sin olvidar el patrimonio arquitectónico civil y religioso. La conferencia irá acompañada de material visual y de la lectura de extractos de sus novelas.

L’événement Le patrimoine architectural de la Barousse à travers les romans de Christian Louis Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2025-08-06 par OT de Neste-Barousse|CDT65