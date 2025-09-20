le Patrimoine architectural de la vallée du Dorlay Maison des tresses et lacets La Terrasse-sur-Dorlay

Gratuit / tout public /

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

La vallée du Dorlay, des usines au fil de l’eau Un patrimoine bâti unique

Le complexe architectural de la Maison des tresses et lacets associe un espace de production et plusieurs lieux de vie.

L’ensemble édifié à partir de 1833 reprend le modèle des ateliers et usines établis à cette époque sur les rives du Dorlay ou du Gier, dont les dispositions devaient assurer leur complète autonomie sociale et technique.

Maison des tresses et lacets 119 route de Moulins 42740 La Terrasse sur Dorlay La Terrasse-sur-Dorlay 42740 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 18 82 35 43 http://maisondestressesetlacets.fr https://www.facebook.com/museeateliertresseslacets/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/ La Maison des Tresses et Lacets, musée atelier installé dans une ancienne usine textile au bord du Dorlay, est ouverte au public depuis 1988. Dans l’atelier construit en 1911, 50 métiers à tresser en mouvement retracent l’ancienne activité des tresses et lacets, fleuron de l’activité de notre région.

Un parcours extérieur de découverte permet d’approfondir le fonctionnement des installations hydrauliques en allant de la source du cours d’eau à l’activation des métiers La Maison des Tresses et Lacets, musée atelier installé dans une ancienne usine textile au bord du Dorlay, est ouverte au public depuis 1988. ELLE EST SANS DOUTE LE SEUL LIEU OUVERT AU PUBLIC DÉDIE AUX TECHNIQUES DU TRESSAGE.

Les installations hydrauliques témoignent de l’ingénieuse utilisation de l’énergie de la rivière :DE LA CAPTATION DE L’EAU A L’ACTIVATION DES METIERS : bel exemple de l’utilisation de l’énergie hydraulique, première source d’énergie renouvelable en France. Parking gratuit / accessible aux PMR

