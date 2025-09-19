Le patrimoine architectural de l’habitation sucrière : de la case en gaulette à la maison de maître (scolaires) Écomusée de Marie-Galante Grand-Bourg

Le patrimoine architectural de l’habitation sucrière : de la case en gaulette à la maison de maître (scolaires) Vendredi 19 septembre, 08h30 Écomusée de Marie-Galante Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:30:00 – 2025-09-19T18:30:00

Fin : 2025-09-19T14:30:00 – 2025-09-19T18:30:00

Histoire et technique de fabrication de la case en gaulettes Présentation d’une maquette de case en gaulettes et des techniques de tressage des gaulettes avec Cémir ELOI, concepteur de cases en gaulettes.

Les différents bâtiments de l’habitation sucrière

Jeu de piste autour des bâtiments de l’habitation Murat (moulin, sucrerie, maison de maître…)

Écomusée de Marie-Galante route de Murat, 97112 Grand-Bourg, France Grand-Bourg 97112 Guadeloupe Guadeloupe 0590974868 https://www.destination-marie-galante.fr/site-habitation-murat.php Le moulin à vent de l’habitation Murat porte la date 1814, inscrite dans un cartouche situé sur la clef de voûte de la baie principale. Il servait au broyage de la canne à sucre. La tour construite en pierre de taille est, par la qualité de sa mise en œuvre et le traitement des baies, un véritable chef d’œuvre de l’architecture sucrière. Les restes de mécanisme qu’elle renferme, prélevés sur d’autres moulins, ne sont pas d’origine. Le moulin est l’un des éléments de l’habitation comprenant une sucrerie avec une belle cheminée carrée sur socle et une maison de maître à l’architecture néo-classique en pierre de taille calcaire qui, bien que remaniée, reste l’un des plus beaux exemples d’architecture civile savante au début du XIXe siècle aux Antilles.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ecomusée de Marie-Galante / Philippe BAVARDAY